افتتاح مستشفى أبو قدقود في بلدية إدري بحضور أبوجناح وصنع الله

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 07:59 مساء
صنع الله خلال مشاركته في افتتاح مستشفى أبو قدقود، 9 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مستشفى أبو قدقود للنساء والولادة وغسيل الكلى ببلدية إدري بعد انتهاء أعمال تجديده.

وانتهت أعمال الصيانة الشاملة للمستشفى، وجرى تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة لمختلف الأقسام وهي: النساء والولادة والأطفال والطوارئ وغسيل الكلى، بالإضافة إلى الملحقات الأساسية مثل المختبر الطبي ومحطة التحلية ومصادر الطاقة الاحتياطية والمسطحات الخضراء، حسب بيان لمؤسسة النفط، اليوم السبت. 

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وقالت المؤسسة إن صيانة المستشفى هدفها «تقديم أفضل الخدمات الصحية والبيئة الملائمة لسكان بلدية إدري والمناطق المجاورة».

وعقب الافتتاح، أُقيم حفل ترحيب تم فيه تقديم درع تكريمي لنائب رئيس الحكومة ورئيس مؤسسة النفط، وفق البيان، مشيرًا إلى جهود إدارة التنمية المستدامة في هذا المشروع.

وقال صنع الله إن أهالي منطقة إدري والشاطئ بشكل عام يتميزون بالطيبة والاحترام «رغم وضعهم الصعب وحاجتهم الماسة لعديد الخدمات، ونحن لن ندخر أي جهد لتنفيذ عديد المشاريع الأخرى لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة التنمية بالجنوب».

صنع الله خلال مشاركته في افتتاح مستشفى أبو قدقود، 9 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
صنع الله خلال مشاركته في افتتاح مستشفى أبو قدقود، 9 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
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