مؤسسة النفط تشرع في إنشاء وصيانة 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 07:58 مساء
اعمال الإنشاء والصيانة لـ 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في بلديات جادو والرجبان وأوباري وبنت بية والغريفة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، الشروع في إنشاء وصيانة 27 خزان مياه، وحفر عشر آبار في خمس بلديات بمناطق غرب وجنوب ليبيا، وذلك في إطار جهودها لدعم البلديات لتعزيز الإمداد المائي وفك مختنق نقص مياه الشرب، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت المؤسسة أنه يجري إنشاء خزان خرساني أرضي بسعة 1000 متر مكعب ببلدية جادو، وخزانين علويين ببلدية الرجبان، بالإضافة إلى صيانة 24 خزانًا خرسانيًّا علويًّا ببلديات أوباري وبنت بية والغريفة واستكمال أعمال التجهيزات، والبدء في مرحلة المعالجة وفق المواصفات الفنية المتبعة في هذا المجال والشروع أيضًا في حفر عشر آبار مياه موزعة على هذه البلديات.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وضمن المشاريع التي تنفذ تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وائتلاف شركات «ريبسول»، «توتال»، «أو إم في»، «واكينور»، والمشغل شركة «أكاكوس» لغرض دعم المجتمعات المحيطة بمناطق عمليات شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، وذلك ضمن خطة العام 2021.

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وقالت المؤسسة إنه تتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع من قبل الفرق الفنية المشكلة، المكونة من عناصر وطنية شابة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي «أكاكوس» و«ريبسول» وبإشراف مكتب التنمية المستدامة بشركة «أكاكوس».

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من هذه المشاريع وتسليمها للجهات المستفيدة «مع نهاية السنة لتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم الإمداد المائي في هذه البلديات والبدء في مشاريع أخرى وفق الخطة السنوية الموضوعة».

وأكد مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، أن «المؤسسة في تواصل وتفاوض مستمر مع الشركاء الأجانب من الشركات النفطية الكبرى من أجل المساهمة وتقديم المزيد من الدعم وتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في المناطق المجاورة للعمليات النفطية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية وكواجب أخلاقي تجاه سكان هذه المناطق».

اعمال الإنشاء والصيانة لـ 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في بلديات جادو والرجبان وأوباري وبنت بية والغريفة. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اعمال الإنشاء والصيانة لـ 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في بلديات جادو والرجبان وأوباري وبنت بية والغريفة. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اعمال الإنشاء والصيانة لـ 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في بلديات جادو والرجبان وأوباري وبنت بية والغريفة. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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