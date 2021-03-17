مؤسسة النفط تعتزم تنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة في خليج السدرة

صنع الله يتوسط وفد أعيان وحكماء راس لانوف الذين التقاهم بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)