مؤسسة النفط تسلم معدات وأجهزة طبية إلى مستشفيي زوارة البحري وراقدالين القروي

المعدات والأجهزة الطبية المقدمة لمستشفيي زوارة البحري وراقدالين القروي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

سلم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى زوارة البحري ومستشفى راقدالين القروي، وذلك برعاية من شركة «إيني» الإيطالية، تحت مظلة برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المعدات والأجهزة الطبية شملت أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بحديثي الولادة، وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، وجهاز تخدير، أجهزة موجات فوق الصوتية، جهاز الإيكو الخاص بالقلب، جهاز قياس نبض الجنين بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى، وكذلك أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة.

وأشارت إلى أن مراسم تسليم وتسلم المعدات والأجهزة الطبية، حضرها عن بلدية زوارة كل من عميد البلدية حافظ بن ساسي، وعضو المجلس البلدي، أنور أبوالشواشي، ومدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى زوارة البحري، أبوزيد عريبي.

كما حضر عن بلدية رقدالين النائب ميلود الأسود وعميد البلدية علي عبدالصمد، ومدير مستشفى راقدالين القروي، عصام هرم، وعن إدارة التنمية المستدامة، علي كريدان، والدكتور زياد الشنطة عن شركة إيني شمال أفريقيا، والدكتور فؤاد الغنودي عن شركة مليته وكذلك بعض المختصين بالبلديات المذكورة.

المعدات والأجهزة الطبية المقدمة لمستشفى زوارة البحري وراقدالين القروي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

المعدات والأجهزة الطبية المقدمة لمستشفى زوارة البحري وراقدالين القروي. (المؤسسة الوطنية للنفط)