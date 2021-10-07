الكوني يناقش خارطة الطريق الأوروبية المقترحة لتأمين الجنوب ومناطق الحدود

لقاء الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش عضو المجلس الرئاسي، موسي الكوني، خلال اجتماعه ظهر اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة «يوبام - ليبيا»، نتالينا تشيا، خارطة الطريق المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة الهجرة غير الشرعية في مناطق الجنوب الليبي، والمناطق الحدودية مع دول الجوار، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد الكوني خلال اللقاء أن دعم حرس الحدود وتمكين ليبيا من حماية حدودها «يجب ألا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل الالتفات إلى مشاريع الإعمار، وخلق برامج إنمائية من شأنها أن تستوعب الشباب، وتخلق الأمل لدى أهل الجنوب الذين تعاقبت عليهم الصعوبات».

واعتبر الكوني أن «التقريب بين الأطراف، ودمج مختلف قوات الأمن وحرس الحدود في جسم أمني موحد، سيؤسس لقوة قادرة على حماية الحدود وحماية الدولة»، مشددا على أن أمن واستقرار الجنوب «هو أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار».

كما اعتبر عضو المجلس الرئاسي أن «الحل الإقليمي المشترك هو القادر على فهم الإشكاليات، وإيجاد الحلول الناجعة لها بشكل متكامل ومشترك، يدعمه الجهد الأوروبي والدولي المكمل والمساند» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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من جهته، أكد السفير الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أهمية العمل الإقليمي المشترك، لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية التي تقلق دول أوروبا وتهدد الاستقرار في ليبيا وفي مناطق الجنوب.

واقترح السفير الأوروبي «البدء في العمل بمجموعة مشاريع نموذجية، تؤسس لصيرورة أوسع، وشراكة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تشمل إعادة تأهيل المشاريع الزراعية المتوقفة، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري، وتدريب الشباب داخل ليبيا أو في البلدان الأوروبية».

وتحدثت رئيسة بعثة «يوبام ليبيا»، نتاليا تشيا، عن برنامج نموذجي لتكوين وحدات مراقبة يتم تشكيلها من شباب المناطق الحدودية، وتزويدها بالآليات الضرورية لإنجاز عمليات التتبع والمراقبة.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن لقاء الكوني مع السفير الأوروبي ورئيسة بعثة «يوبام - ليبيا» تطرق إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ودعم ليبيا بالجهود كافة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر «الذي سيشكل الخطوة الأهم باتجاه تأسيس الدولة المستقرة في ليبيا، وهو الاستحقاق الذي يلتزم به الرئاسي، ويوجه له الجهود والمساعي كافة».

لقاء الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)