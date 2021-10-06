الكوني يدعو إلى مشاركة فعالة للمرأة في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 11:56 صباحا
الكوني خلال حضوره إطلاق مبادرة تنفيذ قرار دولي لدعم المرأة، 5 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، المرأة الليبية إلى المشاركة بشكل فعال في الانتخابات المقبلة، قائلا إنها بعد المخاض العسير الذي مرت به ليبيا، قادرة أن تتقدم صفوف الرجال، وتنقذ الوطن والشعب بفعل التجارب التي عاشتها.

وتابع: «أصبحت بمقدورها أن تكون رقمًا صعبًا وفي الانتخابات المقبلة يجب أن تكنّ على استعداد لخوض هذه الانتخابات باقتدار، ولا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحن أصواتكن لأنفسكن حتى نشهد تغيرا جذريا لليبيا التي فشل الرجال في قيادتها خلال السنوات الماضية» حسب كلمته في إطلاق مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة في السلم والأمن، أمس الثلاثاء.

وأكمل الكوني: «بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية، وبداية تأسيس الدولة الليبية الحديثة، والسعي لتنظيم الانتخابات نهاية العام لتكون ليبيا الوليدة، التي ستكون المرأة أهم دعائم هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، حتى تستطيع المشاركة فعليا في وضع أسس حقيقية لهذه الدولة كأم وأخت وزوجة، من أجل مستقبل الدولة الليبية، ومن المهم تضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا، وزوجاتنا، من العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعا، ونحن نقترب من الانتخابات نهاية العام يجب على المرأة أن تشارك مشاركة حقيقية للإدلاء بصوتها، كي تسهم في قيادة المرحلة المقبلة، ويجب أن تكون هي صاحبة القيادة فيها، ونتوق أن نرى برلمانا ذا أغلبية نسائية ونتوق أيضاً أن نرى رئاسة دولة نسائية».

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وتقدم بالشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قائلا إنه «كان له الفضل الكبير في انحيازه للمرأة بتقليدها العديد من المناصب الوزارية، كوزيرات في وزارات سيادية ليس من السهل قيادتها، حتى من الرجال نظرا لثقته الكبيرة في المرأة، حيث نجحت نجاحا كبيرا في هذه المهمة»، وعبر عن أمله في أن «نشهد الثورة الثانية التي تقودها النساء».

شارك في إطلاق المبادرة الدبيبة، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الوزراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية المتعمدة لدى ليبيا، وعدد من المشاركين عبر الدائرة المغلقة.

الكوني مع عدد من الحضور.
الكوني مع عدد من الحضور.
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