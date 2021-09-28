الكوني يستعرض برنامج الشراكة لإعمار مناطق الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 07:59 مساء
النائب موسى الكوني يلتقي الممثل المقيم الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى ليبيا. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، برنامج الشراكة المزمع تنفيذه لإعمار مناطق الجنوب الليبي، وذلك خلال لقائه الممثل المقيم الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى ليبيا «مارك-أندريه فرانش».

وتطرق اللقاء، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، إلى «التعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر برامج إنمائية في عديد المجالات، لاستثمار الموارد البشرية لفئة الشباب، وفق برامج تدريب لتطوير المهارات، وصقل الخبرات، وإعداد أيادٍ عاملة متخصصة إعدادًا مهنيًّا».

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وأكد «مارك-اندريه»، أن «الإسراع في العمل بالبرامج الإنمائية، يسهم في تأسيس قاعدة مهمة للاستقرار، وخلق المسار الطبيعي لصيرورة الدولة».

بدوره أشاد الكوني بالشراكة مع البرنامج الإنمائي، وشدد على «ضرورة العمل بهذه البرامج التي تسهم بشكل مباشر في خلق تنمية مكانية لمناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

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