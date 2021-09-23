عمداء 3 بلديات يطلبون الاهتمام بالجنوب الشرقي في اجتماع مع الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 10:53 مساء
الدبيبة في اجتماعه مع عمداء بلديات وأعيان من الجنوب الشرقي، 23 سبتمبر 2021. (الحكومة)

دعا عمداء عدد من البلديات إلى الاهتمام بمناطق الجنوب الشرقي وإنشاء جهاز يهتم بالمدن الواقعة في هذه المناطق لتحسين الخدمات المقدمة بها، وذلك خلال لقائهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

عُقد اللقاء مساء اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء بحضور عمداء بلديات الكفرة وإجخرة وتازربو، وعدد من أعيان الزاوية وذلك لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان هذه البلديات.

وزارة الداخلية تناقش مع أعيان وحكماء الشويرف آلية عمل غرفة عمليات تأمين الجنوب 
- الحكومة: الاتفاق على تطوير البنية التحتية للاتصالات في المنطقة الجنوبية بالكامل 

وتطرق المجتمعون إلى مشكلة عدم استكمال المهبط الخاص بمطار الكفرة «الذي سيساهم عند استكماله في سهولة التنقل لمواطنين المنطقة».

 فيما طالب الدبيبة الوزارات المختصة بضرورة متابعة الملاحظات الواردة بالتقارير المقدمة من عمداء البلديات، وقال إن غالب المشروعات المطلوبة مضمنة في خطة عودة الحياة لعام 2021م.

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