إقفال 70% من محال سوق الكريمية بطرابلس

حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذ إجراءات بإقفال 70% من المحال بسوق الكريمية في طرابلس، وإحالة تقاريرها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القضائي.

جاء ذلك بعد شن المركز حملة تفتيشية على السوق تحت إشراف النائب العام الصديق الصور، ومدير المركز محمد عمر حسن؛ نتج عنها تسجيل عدة «مخالفات جسيمة تمس صحة المواطن»، وفق بيان نشره المركز، الجمعة، على صفحته بموقع «فيسبوك»

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وشملت المخالفات «تداول سلع غذائية شتى دون مراعاة التخزين السليم، ووجود بضائع منتهية الصلاحية، وأخرى بها ألوان محظورة، فيما عاب على المخازن تهالك جدرانها وتكون أسقف بعضها من صفائح الحديد، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لأغلب العمالة الموجودة في السوق من ذوي الجنسيات الأفريقية المختلفة.

حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)