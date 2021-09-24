إقفال 70% من محال سوق الكريمية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 12:05 مساء
حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذ إجراءات بإقفال 70% من المحال بسوق الكريمية في طرابلس، وإحالة تقاريرها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القضائي.

جاء ذلك بعد شن المركز حملة تفتيشية على السوق تحت إشراف النائب العام الصديق الصور، ومدير المركز محمد عمر حسن؛ نتج عنها تسجيل عدة «مخالفات جسيمة تمس صحة المواطن»، وفق بيان نشره المركز، الجمعة، على صفحته بموقع «فيسبوك»

- غلق مصنع في طرابلس خالف الاشتراطات الصحية (صور)

وشملت المخالفات «تداول سلع غذائية شتى دون مراعاة التخزين السليم، ووجود بضائع منتهية الصلاحية، وأخرى بها ألوان محظورة، فيما عاب على المخازن تهالك جدرانها وتكون أسقف بعضها من صفائح الحديد، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لأغلب العمالة الموجودة في السوق من ذوي الجنسيات الأفريقية المختلفة.

حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملة تفتيشية على سوق الكريمية، 23 سبتمبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعيين قائد جديد لعملية إيريني الأوروبية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية 2021
رياضة عالمية
رسميا.. الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بعبدالله بلعم
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
ليلة «تاريخية» في مقديشو مع أول عرض سينمائي منذ عقود
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الاعتراف بطالبان يثير حيرة المجتمع الدولي
دولى
فنانون أفغان يسعون لمواجهة طالبان بإبداعاتهم
ثقافة وفن
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية