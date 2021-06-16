غلق مصنع في طرابلس خالف الاشتراطات الصحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 03:48 مساء
من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، غلق مصنع الشمعدان-طرابلس؛ لعدم تقيده بالاشتراطات الصحية والقياسية المطلوبة.

وغلق المصنع جاء خلال جولة لمفتشي فرع المركز في طرابلس رفقة مركز الحرس البلدي بالمركز، حيث تم رصد عديد المخالفات، على ما أظهر بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وشملت المخالفات «سوء النظافة العامة، ضعف الإضاءة، حاجة الجدران إلى الطلاء، عدم ترتيب المخزن، عدم تجديد برنامج مكافحة الآفات، عدم الالتزام بالنظافة الدورية لخزان المياه والخلاطات».

من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
من جولة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية داخل مصنع الشمعدان، 16 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
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