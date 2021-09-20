الحويج: السعر التعادلي للدولار المناسب للاقتصاد 3 دنانير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 08:52 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج (لقطة مثبتة من تسجيل المقابلة مع قناة الحرة)

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن السعر التعادلي للدولار المناسب للاقتصاد الرسمي بـ3 دنانير، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد الليبية.

وأوضح الحويج، في مقابلة مع قناة «الحرة»، أنه «رغم الاتفاق على سعر العملة، لكن من الناحية الاقتصادية، فإن سعر الصرف الاقتصادي يعادل ثلاثة دنانير لكل دولار»، متابعًا: «هذا السعر علمي ويستطيع البنك المركزي أن يدافع عنه».

وفي الثالث من يناير الماضي، بدأ تطبيق قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

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وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مهمة توحيد مصرف ليبيا المركزي من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لافتًا إلى أن «توحيد المؤسسات هدف من أهداف اتفاق جنيف».

وفي 9 سبتمبر الجاري، قدَّم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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