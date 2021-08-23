الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

جانب من اجتماع الدبيبة مع وفد البنك الدولي في طرابلس، 23 أغسطس 2021 (الحكومة)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، وفدًا من البنك الدولي، وذلك ضمن جولة للوفد بطرابلس يعقد خلالها عددًا من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات، إذ جرت مناقشة خطة العمل المقترحة من البنك للتطبيق في ليبيا.

حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، كل من وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية، حسب بيان صادر عن الحكومة.

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وتناول المجتمعون تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا، التي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي «في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني».

وأشار البيان إلى تكليف «السيدة هنرتيزفون لتكون ممثلًا مقيمًا بليبيا لمجموعة البنك الدولي».

جانب من اجتماع الدبيبة مع وفد البنك الدولي في طرابلس، 23 أغسطس 2021 (الحكومة)

جانب من اجتماع الدبيبة مع وفد البنك الدولي في طرابلس، 23 أغسطس 2021 (الحكومة)