البعثة الأممية: فرعا مصرف ليبيا المركزي يجتمعان لتعزيز جهود التوحيد

اجتماع الكبير مع فريق العمل المعني بتوحيد المصرف المركزي، الأحد 22 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، الخميس 9 سبتمبر، إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

مراجعة ديلوايت المالية

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنّه «جرى إطلاع المجتمعين على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة وأجرتها شركة (ديلوايت)، وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد».

- الاتفاق على وضع إطار عمل للفرق المعنية بتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي

- الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي

وأفادت البعثة بأنّ محافظ المصرف ونائبه قدما إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد، وشددا على وجوب توحيد المؤسسة. كما أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا.

تعيين فرق فنية

وأفادت البعثة بأن «الفرعين سيقومان في وقت قريب بتعيين فرق فنية، على أن تجتمع هذه الفرق الفنية لبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

وشددت على أن «وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي». كما أعربت الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد.