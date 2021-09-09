البعثة الأممية: فرعا مصرف ليبيا المركزي يجتمعان لتعزيز جهود التوحيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 11:57 مساء
اجتماع الكبير مع فريق العمل المعني بتوحيد المصرف المركزي، الأحد 22 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، الخميس 9 سبتمبر، إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

مراجعة ديلوايت المالية
جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنّه «جرى إطلاع المجتمعين على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة وأجرتها شركة (ديلوايت)، وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد».

- الاتفاق على وضع إطار عمل للفرق المعنية بتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي
- الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي

وأفادت البعثة بأنّ محافظ المصرف ونائبه قدما إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد، وشددا على وجوب توحيد المؤسسة. كما أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا.

تعيين فرق فنية
وأفادت البعثة بأن «الفرعين سيقومان في وقت قريب بتعيين فرق فنية، على أن تجتمع هذه الفرق الفنية لبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

وشددت على أن «وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي». كما أعربت الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
مدرب البرازيل بعد مباراة الأرجنتين: ليس كل شيء مباحا في كرة القدم
رياضة عالمية
الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جليد القطب الشمالي ضحية وشاهد على الاحترار المناخي