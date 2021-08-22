الاتفاق على وضع إطار عمل للفرق المعنية بتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي

اجتماع الكبير مع فريق العمل المعني بتوحيد المصرف المركزي، الأحد 22 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع فريق العمل المشكَّل من إدارات المصرف لتنفيذ خارطة توحيد المصرف وفقًا لنتائج تقرير التدقيق الدولي «على وضع إطار عمل متكامل لكل فرق العمل»، وفق ما أعلنه المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المصرف إن الكبير ناقش خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بفريق العمل المشكل من إدارات المصرف المركزي لتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي «تحديد مهام فرق العمل المشكَّلة في الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية».

وأكد الكبير في تصريح إلى وكالة «بلومبيرغ» التزامه بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، مشيرًا إلى أنه يناقش حاليًا مقترحًا للقيام بعملية التوحيد.

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وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحضر مراسم التسليم كل من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والصديق الكبير ونائبه علي الحبري وعدد من الوزراء والمسؤولين من الحكومة وممثلي البعثة الأممية وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.