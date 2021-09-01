«الكبير» يطلع صندوق النقد على الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 11:18 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلع محافظ مصرف ليبيا المركز الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، فريقًا من صندوق النقد الدولي على الوضع المالي والاقتصادي، في ضوء التحديات التي تواجه ليبيا، ولفق بيان للمصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الصديق الكبير حضر عبر الفيديو «اجتماعًا مهمًا مع ديمتري جرتشنسون رئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي، والفريق الاقتصادي للبعثة، كما حضر الاجتماع فريق من إدارات مصرف ليبيا المركزي وبعض المستشارين بالمصرف».

يأتي الاجتماع من أجل تفعيل دور فريق بعثة المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث استعرض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البيان أن «الكبير» أحاط فريق البعثة «بالخطوات والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من حدة الآثار السلبية للتوقف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط منذ عام 2013، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ومجال القطاع المصرفي والمالي».

- كوبيش لـ«الكبير»: ندعم توحيد «المركزي» في ضوء تقرير المراجعة الدولية
- وزير المالية يطلب من البنك الدولي دعم برامج الإصلاح الاقتصادي
-الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

وأوضح المصرف أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال المالية العامة وحجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية والعام الجاري، لافتًا إلى أنه جرى «الاتفاق على أهمية عقد اجتماعات دورية واستئناف المشاورات السنوية مع كافة المؤسسات الليبية نهاية العام 2021 لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، وما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ومالية خلال السنوات القادمة، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة».

وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور الكبير والحبري، وممثلي البعثة الأممية وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت الشركة مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد الأهداف .. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022