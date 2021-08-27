كوبيش لـ«الكبير»: ندعم توحيد «المركزي» في ضوء تقرير المراجعة الدولية

من لقاء الكبير وكوبيش في طرابلس، 26 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، استعداد البعثة الأممية «التام» لتقديم الدعم والمساعدة في توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقا لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش، أمس الخميس، مع محافظ المصرف الصديق الكبير، حيث بحثا عديد القضايا الاقتصاديه والمالية، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق بيان صادر، الجمعة، عن المصرف المركزي.

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وتطرق اللقاء إلى جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

وسلَّم كوبيش في يوليو الماضي، تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وسبق أن أكد الكبير الالتزام بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، وقال في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية: «نحن ملتزمون بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ونناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك».

من لقاء الكبير وكوبيش في طرابلس، 26 أغسطس 2021. (مصرف ليبيا المركزي)