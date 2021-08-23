وزير المالية يطلب من البنك الدولي دعم برامج الإصلاح الاقتصادي

لقاء وزير المالية خالد المبروك ظهر الاثنين 23 أغسطس 2021 مع ممثلي البنك الدولي (وزارة المالية)

طلب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور خالد المبروك، دعمًا فنيًّا من البنك الدولي للمساعدة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، ظهر اليوم الإثنين، مع ممثلي البنك الدولي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض رؤية حكومة الوحدة الوطنية في إصلاح المشهد الاقتصادي الوطني بشكل عام، ورؤية وزارة المالية في إصلاح النظام المالي بشكل خاص.

-«المركزي»: مشاريع دعم فني من البنك الدولي

-الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

وأكد المبروك «ضرورة قيام البنك بتقديم الدعم الفني وتكثيف البرامج التدريبية للكوادر الوطنية للمساهمة في إنجاح برامج الإصلاح».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من البنك الدولي، وذلك ضمن جولة للوفد بطرابلس يعقد خلالها عددًا من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات، إذ جرت مناقشة خطة العمل المقترحة من البنك للتطبيق في ليبيا.

وتناول المجتمعون تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا، التي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

لقاء وزير المالية خالد المبروك ظهر الاثنين 23 أغسطس 2021 مع ممثلي البنك الدولي (وزارة المالية)