وزارة الشباب: 2271 طلبا مسجلا بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة «تيسير الزواج»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 06:36 مساء
جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول إجمالي المسجلين بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة تيسير الزواج للشباب إلى 2271 طلبًا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي المسجلين بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة تيسير الزواج للشباب بلغ 2271 طلبًا، حتى أمس الخميس، بإجمالي 4542 شابًا وشابة من المستفيدين.

قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
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الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

والثلاثاء الماضي، سلَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها.

وفي 14 أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج
وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، بدء التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج المعلنة بمبادرة رئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب المسلم الذي تعتمده منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الزني، في مؤتمر صحفي بحضور الدبيبة، إن فتح منظومة التسجيل يأتي امتدادًا لاحتفال اليوم العالمي للشباب المسلم المحدد بـ 3 سبتمبر، لافتا إلى أن المبادرة تنطلق من مسارين: الأول؛ تفعيل صندوق دعم الزواج، والثاني؛ إطلاق مبادرة وطنية تستهدف جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

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