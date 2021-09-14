الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

سلَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها.

ونشرت منصة حكومتنا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من لحظات تسليم الدبيبة صكوك منحة دعم الزواج.

وفي 14 أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، بدء التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج المعلنة بمبادرة رئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب المسلم الذي تعتمده منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الزني، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إن فتح منظومة التسجيل يأتي امتدادًا لاحتفال اليوم العالمي للشباب المسلم المحدد بـ 3 سبتمبر.

ولفت إلى أن المبادرة تنطلق من مسارين: الأول؛ تفعيل صندوق دعم الزواج، والثاني؛ إطلاق مبادرة وطنية تستهدف جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

- قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»

- إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)

- شروط وضوابط منحة دعم الزواج

وأوضح أن الصندق بات جاهزًا للشروع في تنفيذ المبادرة على مستوى كل البلديات، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت في المبادرة.

والمبادرة يجرى تنفيذها بالتعاون بين صندوق دعم الزواج، ومصلحة الأحوال المدنية، والهئية العامة للمعلومات.

خطوات التسجيل

وحدَّد القائمون على المبادرة خمس خطوات أساسية للتسجيل في المبادرة هي:

- تعبئة نموذج المبادرة عبر بوابة منصة حكومتنا

- مطابقة البيانات مع منظومة السجل المدني

- انتقال البيانات إلى صندوق دعم الزواج لتأكيد البيانات وإصدار الصكوك

- الطباعة المالية

- تسليم المنحة إلى المستفيد عن طريق مندوبين، وهي الخطوة الوحيدة غير الإلكترونية، والتي يجري التواصل مع المصرف المركزي لتحويلها إلكترونيًا عبر تحويل المنحة إلى حسابات المستفيدين.

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)