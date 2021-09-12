المنفي يبحث مع سفيرة بريطانيا سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 01:21 مساء
محمد المنفي، مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، 12 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، اليوم الأحد، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين «الصديقين».

وقال بيان للمجلس الرئاسي اليوم، إن اللقاء ناقش أيضًا سبل دعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، واستمرار وقف إطلاق النار، كما تناول دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، «لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

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وأكدت هورندال استمرار دعم بريطانيا للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والعمل على استعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي.

فيما شدد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين «الصديقين»، مثمنًا «موقف بريطانيا الداعم لليبيا، والمجلس الرئاسي، في المحافل الدولية، من خلال دعم مسار التسوية السياسية»، وفق البيان.

وتابع البيان أن المنفي، أبدى تطلعه لتطوير آفاق التعاون الثنائي في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة ليبيا وبريطانيا.

محمد المنفي، مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، 12 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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