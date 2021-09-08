المنفي لـ«بوريل»: مستعد لإصدار مرسوم رئاسي للانتخابات وفق «تطلعات الليبيين»

محمد المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل, 8 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات «بكل السبل»، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته «وفقًا لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، في اللقاء الذي بحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في عديد الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأوضح البيان أن بوريل أشاد بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة.

كما عبر عن استعداد المفوضية، للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب البيان.

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فيما أعرب عن «تقديره لرؤية المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وما اتخذه من خطوات، تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام لمبادئ حقوق الإنسان»، وهو ما سيعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل.

والأحد الماضي، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، للمبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، الذي يطمح إليه الليبيون في ديسمبر المقبل.

محمد المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل, 8 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)