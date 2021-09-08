المنفي لـ«بوريل»: مستعد لإصدار مرسوم رئاسي للانتخابات وفق «تطلعات الليبيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 07:15 مساء
محمد المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل, 8 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات «بكل السبل»، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته «وفقًا لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، في اللقاء الذي بحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في عديد الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأوضح البيان أن بوريل أشاد بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة.

كما عبر عن استعداد المفوضية، للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب البيان.

- الكوني وكوبيش يؤكدان على ضرورة وضع استراتيجية لإرجاع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم بالتنسيق مع دول الجوار

فيما أعرب عن «تقديره لرؤية المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وما اتخذه من خطوات، تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام لمبادئ حقوق الإنسان»، وهو ما سيعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل.

والأحد الماضي، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، للمبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، الذي يطمح إليه الليبيون في ديسمبر المقبل.

محمد المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل, 8 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»