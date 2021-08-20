الجرندي: استمرار غلق معبري رأس أجدير و«ذهيبة - وازن» إجراء صحي احترازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 10:33 مساء
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إنه لا مانع من إعادة إفتتاح معبري رأس أجدير و«ذهيبة - وازن»، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا في تونس تفيد بانتهاء مرحلة الخطر، مضيفا أن استمرار إغلاقهما هو «إجراء صحي احترازي» يهدف إلى حماية مواطني البلدين، ومنع ارتفاع معدلات انتشار الجائحة في البلدين.

جاء ذلك في اتصال مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الجمعة، تناول وضع المعبرين الذين ظلا مغلقين، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة فتحهما اعتبارا منذ أمس الخميس، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المنقوش اطلعت الجرندي على المعاناة التي يلقاها المواطنون من الجانبين، خصوصا العائلات والمرضى قاصدي العلاج، نتيجة استمرار الإغلاق.

وأكد الجرندي للمنقوش أن كلا المعبرين سيعاد افتتاحهما، حال تلقيهما إشعار لجنة مجابهة كورونا.

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