8390 شخصا تلقوا تطعيمات «كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 10:37 صباحا
حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (ارشيفية: الإنترنت)

قال المدير العام لحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في سرت محمد عبد الرحمن ادريس  إن عدد المطعمين بلقاح نوع سبوتنك حتى الان بلغ 8390 شخصا. 

ونقلت وكالة الانباء الليبية (وال) عن إدريس القول إن «فرق الحملة تعمل على قدم وساق بمختلف المراكز والوحدات الصحية ومكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت».

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وبلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء في البلاد 811 ألفا 141 شخصا، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 279 ألفا و99 حالة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة.

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