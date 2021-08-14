تخصيص 250 جرعة من لقاح «سبوتنيك v» لمراكز العزل في كل بلدية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 03:36 مساء
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في طرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قالت بلدية حي الأندلس، إنه تم تخصيص 250 جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسي لعلاج فيروس «كورونا» المستجد، من بين 1500 جرعة لبلديات طرابلس الكبرى، موضحة أن هذا الرقم (250 جرعة) مخصص لكل بلدية على حدة.

وطالب مدير الخدمات الصحية طرابلس رضا عامر شعوتة، مدراء مراكز العزل والفلترة بالبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الجرعات بالتنسيق مع مكتب الرعاية الصحية الأولية عند استلامها من جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح أن هذه الكمية مخصصة لمراكز العزل والفتلرة فقط، مشيرًا إلى تكليف مكتب التفتيش بمتابعة توزيع الجرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟