شركة الكهرباء: استهلاك ليبيا وصل إلى 8050 ميغاوات والعجز 3 آلاف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 04:13 مساء
الدبيبة مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء, 6 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء، كمال ضو، إن الإنتاج الحالي للشبكة وصل إلى 5200 ميغاوات، مضيفًا أن استهلاك ليبيا من الكهرباء يبلغ 8050 ميغاوات، بينما العجز قرابة 3000 ميغاوات.

وتابع ضو، في تصريحات خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، أن مشروعات الصيانة التي تم تنفيذها ضمن ميزانية خطة الطوارئ، وصل إلى 66% من إجمالي المبلغ.

وأشار إلى دخول وحدات إنتاجية بنحو 470 ميغاوات، مضيفًا أن بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.

وأضاف أن محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام.

- الدبيبة لمسؤولي «الكهرباء»: خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. وننتظر حل مشكلة الانقطاعات (فيديو)

وتابع أن هناك 300 ميغاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترًا، بينما تصل الطاقة الكلية للمحطة إلى 640 ميغاوات، لكن ما يُنقل منها حاليًا 250 ميغاوات فقط.

وخلال اللقاء، انتقد الدبيبة، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قائلًا: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء»، مضيفًا أن الشعب لا تزال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوا لهم شيئًا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أمهل الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أسبوعين لحل أزمة الانقطاعات وطرح الأحمال التي زادت خلال الفترة الماضية.

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