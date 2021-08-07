الدبيبة لمسؤولي «الكهرباء»: خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. وننتظر حل مشكلة الانقطاعات (فيديو)

الدبيبة مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء, 6 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قائلا «خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء».

وتابع الدبيبة، خلال لقاء مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وصفه بـ«اللقاء التقييم»، أن الشعب مازال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوه لهم شيئا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف أن الحكومة أعطت فرصة واثنتين وثلاثة، وبينما كان هناك وعود من الشركة لم ينفذ منها شيء، بحسب قوله، مؤكدا أن الكهرباء شريان الحياة بعد المياه، خاصة في فصل الصيف الحار الذي يمر به الليبيون، غير المسبوق منذ سنوات.

فيما أمهل الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أسبوعين لحل أزمة الانقطاعات وطرح الأحمال التي زادت خلال الفترة الماضية.