الدبيبة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 02:40 مساء
الدبيبة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد؛ لمناقشة العراقيل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

وخلال اللقاء، الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع، قال أعضاء المجلس إن «المجلس لم يحظ بفرصة للانخراط في ممارسة دوره بشكل فاعل منذ تشكيله»، وأضافوا: «لم نحظ بوزير دفاع يعطينا القوة اللازمة لنتقدم إلى الأمام»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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بدوره، قال الدبيبة خلال اللقاء: «جئت هنا للسماع منكم والتدارس معكم ولأدعمكم، والهدف هو إحقاق الحق»، واستكمل: «لن نكون دولة تظلم أبناءها، وتفرط في حقها للظالمين».

ونهاية يونيو الماضي، شب خلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن شغل حقيبة وزير الدفاع التي تركها الدبيبة لنفسه منذ حازت حكومته على ثقة مجلس النواب في العاشر من مارس الماضي إلى حين اختيار شخصية أخرى لشغل هذا المنصب.

 

الدبيبة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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