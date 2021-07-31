حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 04:18 مساء
حمودة خلال حلقة نقاش للحكومة مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

افتتح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، حلقة نقاش جمعت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية للاطلاع وإبداء الرأي حول مسوَّدة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم، إن حلقة النقاش تأتي انطلاقًا من مبدأ التشاور ولتعزيز التواصل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

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وبحسب البيان، سيجري المشاركون خلال اللقاء نقاشًا مستفيضًا لمسوَّدة اللائحة، عبر مجموعات عمل للخروج بملاحظاتهم واقتراح تعديلات بموادها.

كما سيلتقي المشاركون، في وقت لاحق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعددًا من الوزراء؛ للتشاور والحوار حول دور منظمات المجتمع المدني خلال هذه المرحلة.

حلقة نقاش للحكومة مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
حلقة نقاش للحكومة مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
حلقة نقاش للحكومة مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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