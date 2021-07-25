اللافي يطالب مفوضية المجتمع المدني بإعداد مذكرة توضيحية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعمها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 07:03 مساء
اجتماع اللافي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، الأحد 25 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

طالب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، بضرورة إعداد مذكرة توضيحية موجهة للمجلس الرئاسي، بشأن عمل المفوضية والخطط والبرامج التي أعدتها لتنظيم عمل المنظمات والمقترحات التي تسهم في تطوير عملها؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعمها حتى تتمكن من العمل بكل شفافية ومهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللافي، صباح اليوم الأحد، في مدينة طرابلس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني استعرضوا مع اللافي قرار تشكيل مجلس الإدارة رقم (286) للعام 2018، الخاص بتنظيم عمل المفوضية والخطوات المتخذة لمتابعة عمل المنظمات المحلية والدولية، وإلزامها باحترام القوانين واللوائح الخاصة بعمل المنظمات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها.

وشدد عضو المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان عملها وفق القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا.

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