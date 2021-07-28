أبوبكر سعيد: ليس من الإنصاف تعطيل السلطة التنفيذية واتهامها بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 12:55 مساء
عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، (أرشيفية: الإنترنت)

انتقد عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، اتهام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بـ«الفشل»، قائلًا: «ليس من الإنصاف والعدل تعطيل السلطة التنفيذية وإعاقة عملها، وفي نفس الوقت اتهامها بالفشل».

وأضاف أن الحكومة الحالية كسابقتها «عانت وتعاني عراقيل منذ تشكيلها، وفرض محاصصة (..)، وإملاء شروط وابتزاز وطلبات لمنح الثقة لها، وإعاقة إقرار الميزانية دون مبررات جوهرية»، حسب تصريح نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وفي تصريح إلى وكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من «احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق»، معتبرا أن الحكومة «فشلت في توحيد المؤسسات الليبية، وتحولت إلى حكومة طرابلس».

واعتبر عقيلة مشروع الميزانية العامة المقترح من الحكومة، والبالغة 100 مليار دينار «كبيرة للغاية»، متوقعا «الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار».

وأشار سعيد إلى أن حكومة الوحدة «اجتهدت في توحيد مؤسسات وقطاعات الدولة التنفيذية شرقا وغربا وجنوبا، أما باقي المؤسسات كمصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، فهي ليست من مسؤولياتها، وإنما مسؤولية مجلس النواب (السلطة التشريعية) والمجلس الأعلى الدولة، وهما من أخفقا في توحيد (تلك) المؤسسات طيلة الأعوام الماضية».

ولفت إلى أن دعم توحيد المؤسسة العسكرية مسؤولية الجميع، داعيا إلى تكليف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بهذه المهمة، وإعطائها الفرصة الكافية لعلها تنجح في توحيد هذه المؤسسة في وقت قصير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) شاهد مواجهة الاتحاد ضد السويحلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز
رياضة محلية
على طريقة «تايسون».. ملاكم «يعض» أذن منافسه في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
الطفولة والمعرفة.. مدخل ورؤية يوسف الشريف في عوامل النهوض
ثقافة وفن
الذاكرة الثقافية في محاضرة بدار الفقيه
ثقافة وفن
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل
ليبيا
السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى...
ليبيا
نورلاند: «شجعت» المشري على التوصل إلى «حل وسط مبكر» بشأن الأساس القانوني ...
ليبيا
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فئات «كيا EV6» الكهربائية