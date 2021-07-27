«رويترز»: عقيلة يحذّر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 05:12 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متحدثا للمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية، 21 يونيو 2021. (مجلس النواب)

حذّر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من «احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق»، مشيرًا إلى أنه «لا يريد أن يرى المزيد من الانقسام».

واعتبر صالح، في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز» الثلاثاء، أن «حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس»، مطالبًا إياها «بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين»، مشيرًا إلى أنه «إذا تأجلت الانتخابات سنعود إلى المربع الأول». 

وقال رئيس مجلس النواب أيضًا أن «ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية»، وتوقع «الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار».

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ونوه عقيلة صالح إلى «صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي»، وقال إن «الرئيس لا يزال هو الذي يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد».

وفي يوليو الجاري، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف في تمهيد الطريق للانتخابات في إيجاد أرضية مشتركة. لكن صالح قال إنه ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75. وقال «لدينا إعلان دستوري.. لسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت. لا مساومة».

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