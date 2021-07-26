لجنة رقابية تشيد بإجراءات نقطة التطعيم الجديدة ضد «كورونا» في بلدية حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 10:06 مساء
تطعيم أحد المواطنين بنقطة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أشادت لجنة رقابية تابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالإجراءات التي اتخذها القائمون على حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدية حي الأندلس عند انتقالهم لنقطة جديدة بمضمار المدينة الرياضية.

وأُقفلت نقطة التطعيم السابقة ببلدية حي الأندلس في طرابلس التي كانت تقع عند جزيرة الدرن، بناء على توصية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لعدم مطابقتها للإجراءات الصحية العالمية للتلقيح.

وزارت اليوم الإثنين، اللجنة الرقابية العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مقر نقطة التطعيم ببلدية حي الاندلس بمكانها الجديد بمضمار المدينة الرياضية.

وأكد المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللجنة تأكدت من أن اللقاح المستخدم في التطعيم بالنقطة نوع «سبوتنيك sputnik v» الجرعة الأولى، كما تأكدت من أن معايرة درجات التبريد للقاح كانت مناسبة ومسجلة (-20 ْ)، وكذلك وجود مصدر بديل للطاقة ممثل في «مولد كهربائي».

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كما أشار المركز إلى أن اللجنة الرقابية أكدت أن الطواقم العاملة بحملة التطعيم «تعمل بشكل منتظم وانسيابي» وأن «التهوية والإضاءة داخل الخيمة جيدة»، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوفير خيمة أخرى تستخدم كمظلة لحماية الملقحين من أشعة الشمس.

وأوضح المركز أن اللجنة الرقابية ضمت رئيس اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور عبدالله إبراهيم، وعضوية الدكتور أكرم البغني.

ونوه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن حملة اللجنة الرقابية مستمرة في جولاتها التفقدية على نقاط التطعيم الميدانية للتلقيح ضد فيروس «كورونا» للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والمعتمدة.

نقطة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
نقطة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
نقطة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
نقطة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية حي الأندلس، الاثنين 26 يوليو 2021. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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