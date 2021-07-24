انطلاق «حملة استثنائية» للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق «الحملة الاستثنائية» للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى اليوم، السبت.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن الحملة تأتي مع ارتفاع مؤشر الإصابة في الآونة الأخيرة.

وتابع أن الحملة تستهدف كل المواطنين والمقيمين في بلديات طرابلس، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما تستهدف الحملة في المرحلة الأولى أربعين ألف جرعة.

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وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الصحة، بحكومة الوحدة الوطنية، إن عملية التطعيم وُزّعت على عدد من المناطق في طرابلس، منها ميدان الشهداء وساحة مستشفى أبوسليم للحوادث وجزيرة الدرن وطريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة وساحة المجمع الصحي القرقني وساحة المجمع أبوشوشة.

ودعت إدارة الخدمات الصحية في طرابلس جميع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد «كوفيد-19»، بضرورة التواصل، كل حسب محل إقامته، على الأماكن المعلنة، مع إحضار البيانات الشخصية والتقيد بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى, 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)