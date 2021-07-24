حملة تطعيم ضد «كورونا» في عدد من مناطق العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 10:42 صباحا
من تجهيزات حملة التطعيم ضد «كورونا» في العاصمة طرابلس، 32 يوليو 2021. (إدارة الخدمات الصحية طرابلس)

تطلق إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، السبت، حملة التطعيم ضد «كوفيد- 19» لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب من عمر 18 عامًا. 

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عملية التطعيم وُزّعت على عدد من المناطق في طرابلس، منها، ميدان الشهداء، وساحة مستشفي أبوسليم للحوادث، وجزيرة الدرن، وطريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، وساحة المجمع الصحي القرقني، وساحة المجمع أبوشوشة. 

 ودعت إدارة الخدمات الصحية طرابلس جميع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد «كوفيد- 19»، بضرورة التواصل؛ كل حسب محل إقامته، على الأماكن المعلنة، مع  إحضار البيانات الشخصية والتقيد بالإجراءت الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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والجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن حصيلة المطعمين ضد وباء «كورونا» بلغت 490 ألفًا و614 شخصًا، وفق آخر حصيلة صادرة عن المركز.

ويوم الإثنين الماضي، استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنيك»، وتتضمن 500 ألف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من تجهيزات حملة التطعيم ضد «كورونا» في العاصمة طرابلس، 32 يوليو 2021. (إدارة الخدمات الصحية طرابلس)
من تجهيزات حملة التطعيم ضد «كورونا» في العاصمة طرابلس، 32 يوليو 2021. (إدارة الخدمات الصحية طرابلس)
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