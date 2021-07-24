490 ألفا و614 شخصًا تلقوا لقاح «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 09:23 صباحا
تطعيم أحد عناصر الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (أرشيفية: بلدية طرابلس المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن حصيلة المطعمين ضد وباء «كورونا» بلغت 490 ألفًا و614 شخصًا، وفق آخر حصيلة صادرة عن المركز.

ويوم الإثنين الماضي، استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنيك»، وتتضمن 500 ألف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي العاشر من أبريل، دشَّن رئيس حكومة الوحدة الوطتية الموقتة عبدالحميد الدبيبة حملة تلقيح ضد «كوفيد-19»

يشار إلى أن  الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا ارتفعت منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفًا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفًا و468 شفاء، و3344 وفاة. 

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