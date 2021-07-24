مدير التطعيمات في طرابلس يدعو لتلقي اللقاح ضد «كورونا» لخطورة الوضع الوبائي

مواطنون يتلقون اللقاح ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة بطرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

دعا المدير التنفيذي للتطعيمات في مدينة طرابلس، الصادق مفتاح البهيليل، المواطنين إلى التسجيل في منظومة تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، مؤكدًا أن الوضع الصحي «خطير» مع دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء.

وأضاف، في تسجيل من خيمة التطعيم في سوق الجمعة بطرابلس، اليوم السبت، أن المواطنين مستمرون في تلقي الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي داخل الخمية، مشددًا على أنه كلما زاد عدد المطعمين، فإنه من السهولة القضاء على الوباء وحدة الموجة الحالية.

- انطلاق «حملة استثنائية» للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى

- «تسييري قصر بن غشير» يتخذ إجراءات لمجابهة «كورونا».. تعليق الدراسة وغلق الأسواق

وأشار إلى أن هناك خيامًا للتطعيم في كل من تاجوراء وعين زارة وحي الأندلس وسوق الجمعة وبوسليم وطرابلس المركز.

كما نصح المواطنين بالالتزام بإلإجراءات الوقائية من أجل سلامة وصحة الجميع، واعتبر أن البعض اطمأن إلى الوضع الوبائي في الوقت السابق؛ ولذلك تخلوا عن الشروط الاحترازية، وعادوا إلى الزحام في الأسواق والمناسبات الاجتماعية ما تسبب في انتشار الحالات بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.

وأضاف: يجب الانتباه إلى أن الموجة خطيرة، ولذلك علينا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد الفيروس في بلديات طرابلس الكبرى اليوم، موضحًا أن الحملة تأتي مع ارتفاع مؤشر الإصابة في الآونة الأخيرة.

مواطنون يتلقون اللقاح ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة بطرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من حملة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة بطرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

مدير التطعيمات في طرابلس الصادق البهيلي أمام خيمة اللقاحات في سوق الجمعة، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)