«تسييري قصر بن غشير» يتخذ إجراءات لمجابهة «كورونا».. تعليق الدراسة وغلق الأسواق

حملة للتوعية في قصر بن غشير لمجابهة فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير تعليق الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية إلى حين إشعار آخر.

كما وجه بقفل المساجد أيام الجمعة، واقتصار فتحها على أوقات الصلاة اليومية، مع مراعاة أن تكون المدة بين الأذان والإقامة خمس دقائق فقط، مع استمرار قفل المساجد الواقعة بالقرب من أماكن إقامة العمالة الوافدة، حسب القرار المنشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلدية التدابير الاحترازية والوقائية العاجلة لمجابهة الجائحة.

كما كلف المجلس بغلق الأسواق التجارية الكبيرة بمختلف أنواعها، والأسواق الشعبية الأسبوعية وصالات المناسبات الاجتماعية، كذلك المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب، ويستثنى محال بيع المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات والمصحات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وبحسب القرار، تلتزم جهات العمل الإدارية والخدمية بنطاق البلدية بتقليص عدد الموظفين والعمال بها، بالنسبة الواردة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 178 للعام 2021، بحيث لا يتجاوز 25% من عدد الموظفين بها.

ومنع المجلس إقامة الأفراح والمآتم والمناسبات الاجتماعية وأماكن التجمع، كما دعا إلى التوعية بضرورة الالتزام بالإرشادات والمعايير الخاصة بالوقاية من كورونا.