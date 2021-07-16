الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة د. سلامة الغويل. (الوسط)

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة د. سلامة الغويل، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي سوف يتيح إصلاح السياسات النقدية، ويمكن الدينار الليبي من استعادة عافيته، وتوفير السيولة لصرف مرتبات الليبيين.

أضاف الغويل في حوار مع «الوسط»، إن ليبيا تعمل على تنويع مصادر دخلها رغم أن النفط ما زال هو المصدر الأول والأساسي للدخل الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات من القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد، إلى نص الحوار..

ما وضع المصرف المركزي.. وهل قرار توحيده مطبق على أرض الواقع.. ولماذا تفشل جهود توحيده؟

قامت حكومة الوحدة الوطنية بجهود كبيرة في سبيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتم قطع أشواط طويلة في هذا الشأن بهدف توحيد المصرف المركزي، وذلك سيتيح إصلاح السياسات النقدية ويمكن الدينار الليبي من استعادة عافيته وتوفير السيولة النقدية وتأمين المرتبات للمواطنين الليبيين.

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• سلم الرواتب في ليبيا.. هل تراه مناسبا.. وهل يحصل على الزيادات أصحاب الصوت العالي فقط.. أم أن التقدير بناء على الإنتاج والجهد؟

يخضع سلم الرواتب إلى معايير وعملية تسمح بتحليل كامل لحزم المكافآت والتعويضات، بحيث تسمح للمؤسسات بمقارنة رواتبها والحوافز التي تقدمها مع مؤسسات أخرى معروفة في المجال نفسه وهي عملية تحليل علمية مركزة ومفصلة وليست مجرد عملية مسح لسلم رواتب بشكل تقليدي، ولذلك تسعى حكومة الوحدة الوطنية وفق توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تحسين مرتبات مختلف موظفي القطاع العام بما يضمن لجميع أبناء الشعب الليبي الحياة الكريمة، ونحن نسير بخطوات واثقة لزيادة مرتبات مختلف القطاعات، إن الحكومة تعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى الحد من تفاوت المستويات المعيشية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن الليبي، حيث إن من الأولويات الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي الفيصل في عملية المرتبات الجهد والدرجة الوظيفية وليس الصوت العالي العمل على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين عن طريق تكوين منظومة تنموية اجتماعية مستدامة هدفها تمكين المواطن الليبي، ودعم وتغطية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يجعلهم قادرين على مواجهة مصاعب الحياة، وفتح باب المساهمة الفاعلة أمامهم في الإنتاج، والإبداع.

• العالم يتجه نحو الخصخصة وعدم تحميل الحكومات أعباء كبيرة، وهو ما تحقق في المملكة العربية السعودية مؤخرا، حيث قررت الحكومة إحالة أغلب العاملين بالدولة إلى القطاع الخاص خلال سنتين.. هل يمكن أن نرى هذا النهج في ليبيا؟

موضوع إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني هنا محل اهتمام كبير من حكومة الوحدة الوطنية، وتدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانات بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة في تنظيم ومأسسة عملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى لتنظيم العمل وبيته بما يسهم في توجيه المشاريع والأعمال التي تحتاجها سوق العمل الليبية بهدف تنميتها وتطويرها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أفضل المستويات، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمثل لإعادة تمويل البنية التحتية وبنائها بهدف تحديث الاقتصاد الليبي، فالأخير لا يمكن أن يتطور دون وجود بنية تحتية التي تعد ضرورية جدا لأي اقتصاد، ومن أهمها خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات المواكبة لتطورات المعاصرة، الأمر الذي لا ريب فيه أن الاستثمار في البنية التحتية سيؤدي حتما دورا أساسيا ومحوريا في تحقيق نمو الناتج المحلي ونهوض الاقتصاد وتأمين نمو مستدام له وكل ذلك لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وجدير بالإشارة أن البنية التحتية لها تأثير مباشر على الخدمات العام من ناحية مدى توافرها واتساع نطاقها ورفع قدرتها التنافسية وخفض تكاليفها، الأمر الذي يميز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها تبنى على أساس شراكات طويلة الأجل لتقديم خدمات عامة وإنشاء البنية التحتية اللازمة والاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وقدرته التمويلية للمشروعات ذات الطابع الخاص، والقطاع العام يبقى دوره مرتبطا بتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم للعمل وتنظيمه وتحديث التشريعات القانونية، ونهدف من خلال فتح آفاق الشراكة بين القطاعين إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية وترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية وفي الإطار ذاته القيام بمراقبة مقدمي الخدمات المراد من ذلك تحسين جودتها النوعية.

أيضا تهدف هذه الشراكة إلى إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، أما على مستوى الآليات فهي محكومة بأطر تشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية ومن آليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع المواجهة للهياكل الأساسية، وذلك من خلال وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الاعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.

• بدائل النفط.. هل هناك خطة تتجه إلى عدم الاعتماد كليا على النفط؟

النفط هو المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني والمساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي، لكن ليبيا لديها إمكانات هائلة توفر لها مقومات اقتصادية لإحداث تنويع في مصادر الدخل ولعل قطاع الخدمات يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشارك في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي لليبيا، خاصة خدمات التمويل وتقديم الاستشارات المالية والإدارية، كذلك تتوافر في قطاع الصناعات المعرفية القائمة على الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد فرص هائلة كون القطاع به فرص من شأنها تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم بالاعتماد على الخدمات التي يمكن أن يتيحها الاقتصاد الرقمي في ظل التطور الهائل في صناعة الاتصالات والتجارة الإلكترونية.

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