المجلس البلدي يعلن موعد انطلاق أول رحلة للخطوط الليبية من طرابلس إلى مطار غات

عميد بلدية غات والمدير العام لشركة الخطوط الليبية أمام مجسم إحدى الطائرات. (بلدية غات)

أعلن المجلس البلدي غات، اليوم الإثنين، أن موعد انطلاق أول رحلة داخلية ستسيرها شركة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار غات جنوب غرب ليبيا سيكون «يوم الجمعة عند تمام الساعة السابعة صباحًا».

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي بعد عدة لقاءات أجراها عميد البلدية موسى السنوسي المهدي مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة، وتوجيه مذكرة إلى مصلحة الطيران المدني من المجلس البلدي غات لعرض معاناة المواطنين.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن شركة الخطوط الجوية الليبية «تعهدت بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على أن تتم جدولتها مستقبلاً، بواقع رحلتين في الأسبوع».

وثمن المجلس البلدي غات موقف شركة الخطوط الجوية الليبية من أجل رفع المعاناة عن أهالي البلدية، مشيدًا بكل من أسهم في تحقيق هذه الخطوة.

لقاء عميد بلدية غات والمدير العام لشركة الخطوط الليبية في طرابلس. (بلدية غات)

لقاء عميد بلدية غات والمدير العام لشركة الخطوط الليبية في طرابلس. (بلدية غات)