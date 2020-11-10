وفد مصلحة المطارات والمصرف المركزي في مطار غات للوقوف على تجهيزات إعادة تشغيله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 02:35 مساء
وفد مصلحة المطارات والمصرف المركزي في الطريق إلى مطار غات, 10 نوفمبر 2020. (مطار معيتيقة الدولي)

أعلن مطار معيتيقة الدولي، أن وفدا من مصلحة المطارات ومصرف ليبيا المركزي، والمركز الوطني الأرصاد الجوية، انطلق إلى مطار غات الدولي اليوم، للوقوف على تجهيزات وتوفير ما يلزم لإعادة تشغيله .

وبحسب بيان لمطار معيتيقة اليوم، فإن طائرة الخطوط الجوية الليبية انطلقت صوب مطار غات الدولي وتقل على متنها وفدا برئاسة مدير مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة ميلاد الهجرسي.

وبحسب البيان، ضم الوفد أيضا من مصلحة المطارات خالد السويح، ومصلحة الطيران المدني حاتم دردور، وعلي المخزوم من المركز الوطني الأرصاد الجوية، وكذلك وفد من مصرف ليبيا المركزي للوقوف على تجهيزات وتوفير ما يلزم لإعادة تشغيل المطار.

وفد مصلحة المطارات والمصرف المركزي في الطريق إلى مطار غات, 10 نوفمبر 2020. (مطار معيتيقة الدولي)
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