بحث إعادة تشغيل مطار غات وانتظام الرحلات في «معيتيقة» و«بنينا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 10:56 صباحا
طائرة تقلع من مطار معيتيقة، (أرشيفية: الإنترنت)

يستقبل مطار غات الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، وعلى متنها وفد من الجهات ذات الاختصاص لتفقد المطار، والوقوف على مرافقه، وتوفير ما يلزم لأجل البدء في إعادة تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، انتظمت الرحلات من وإلى مطار معيتيقة، حيث وصلت إحدى رحلات «الأجنحة الليبية» المقلعة منه إلى اسطنبول، وتوجهت أخرى إلى المقصد نفسه صباح اليوم، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما توجهت طائرة الخطوط الجوية الليبية من «معيتيقة» قاصدة مطار نيامي بالنيجر، وأقلعت رحلة «طيران العالمية» إلى مطار بنينا الدولي، الذي جاءت منه رحلة أخرى لـ«طيران البراق» في العاشرة و35 دقيقة.

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