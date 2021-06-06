المجلس البلدي سبها ينعي ضابطين قتلا في «هجوم إرهابي» شرقي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 08:21 مساء
صورة نشرها المجلس البلدي سبها في نعي ضحايا «الهجوم الإرهابي» شرقي المدينة، 6 يونيو 2021.

نعى المجلس البلدي لبلدية سبها مقتل ضابطين من رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي في شرقي المدينة جراء «هجوم إرهابي» اليوم الأحد.

وقال المجلس إن الضابطين راحو ضحية «الهجوم الإرهابى الغادر شرق مدينة سبها أثناء تأديتهم لواجبهم»، وهما: رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب إبراهيم عبدالنبي، الضابط عباس الشريف؛ فيما أصيب «أحمد الجهيمي أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي».

وطالب المجلس «كافة الجهات الأمنية المعنية بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية وكشف من يقف ورائها، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن»، مشددا على أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا تزيد الشعب الليبي العظيم وسكان مدينة سبها إلا ترابطاً ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية للحفاظ على امان الوطن واستقراره».

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