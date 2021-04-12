في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، 12 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى تركيا.

ووضع الدبيبة إكليلًا من الزهور على ضريح «أتاتورك»، ووقَّع على سجل الزيارات الخاص، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية. وكتب في السجل: «أود بادئ ذي بدء أن أعرب عن احترامي وتقديري للشعب التركي الشقيق وقيادته الوطنية، مثمنًا عاليًا الدور العظيم لمؤسس الجمهورية التركية الحديثة».

وأضاف: «يسعدني ويشرفني وأنا أزور بلادكم الجميلة، أن أنقل تحيات الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على مواقف بلادكم وحكومتكم المشرفة والداعمة لبناء دولة ليبيا، دولة القانون والمؤسسات، ونؤكد لكم حرصنا الدائم على تطوير العلاقات بين بلدينا بمختلف المجالات والرقي بها إلى أعلى المستويات».

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وبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق الإثنين زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة برفقة وفد وزاري؛ للمشاركة في اجتماع يضم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الوفد الليبي يزور تركيا لحضور الاجتماع الأول لـ«المجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، المنعقد برئاسة الدبيبة وإردوغان، حيث أنشئ المجلس «باتفاق بين البلدين سنة 2014».

وأشار البيان إلى إقامة مراسم استقبال رسمية للدبيبة والوفد المرافق له، «حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح سولماس». ويعقد الوفد الليبي عددًا من اللقاءات الثنائية، على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك لبحث ملفات التعاون المشتركة.

وأقام إردوغان في وقت لاحق حفل استقبال واجتماع مع الدبيبة في المجمع الرئاسي، فيما من المقرر عقد جلسة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وحسب برنامج الزيارة من المنتظر أيضًا توقيع اتفاقات بين البلدين، وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والرئيس التركي.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، 12 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، 12 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي للدبيبة)