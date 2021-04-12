الدبيبة يصل إلى أنقرة لحضور اجتماع مع إردوغان

جانب من زيارة الدبيبة ووفد ليبي إلى أنقرة، 12 أبريل 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، برفقة وفد وزاري؛ وذلك للمشاركة في اجتماع يضم الرئيس التركي رجب إردوغان.



وأوضحت الحكومة في بيان إن الوفد الليبي يزور تركيا لحضور الاجتماع الأول لـ«المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» المنعقد برئاسة الدبيبة وإردوغان، حيث أنشئ المجلس «باتفاق بين البلدين سنة 2014».



وأشار البيان إلى إقامة مراسم استقبال رسمية للدبيبة والوفد المرافق له، «حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح سولماس».



و يعقد الوفد الليبي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك لبحث ملفات التعاون المشتركة.

جانب من زيارة الدبيبة ووفد ليبي إلى أنقرة، 12 أبريل 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من زيارة الدبيبة ووفد ليبي إلى أنقرة، 12 أبريل 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من زيارة الدبيبة ووفد ليبي إلى أنقرة، 12 أبريل 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من زيارة الدبيبة ووفد ليبي إلى أنقرة، 12 أبريل 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)