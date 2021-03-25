ماس: انسحاب المرتزقة شرط أساسي لعقد الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 03:05 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في طرابلس، 25 مارس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال ‏وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا.

وأكد دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، معقبا: «أصبح لدى ليبيا الآن حكومة شرعية، وهي نتيجة كانت تبدو مستحيلة»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الخميس.

ولفت إلى استمرار الجهود الأوروبية في مراقبة عملية حظر توريد الأسلحة لجميع الأطراف الليبية، مردفا أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي عقد في يناير العام الماضي «مهد للتسوية» السياسية في البلاد.

وخلال المؤتمر، ألقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كلمة دعت فيها إلى إخراج المرتزقة فورا، كما تناول وزيرا خارجية إيطاليا لويغي دي مايو وفرنسا جان إيف لودريان المسألة نفسها.

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