دي مايو يؤكد مساندة الاتحاد الأوروبي «مسار الاستقرار والسلام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 02:50 مساء
دي مايو يتحدث في طرابلس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية ليبيا وفرنسا وألمانيا، 25 مارس 2021. (من بث مباشر)

أكد وزير خارجية إيطاليا، لويغي دي مايو، مساندة الاتحاد الأوروبي «مسار الاستقرار في ليبيا» وحرصه على تحقيق السلام في البلاد.

وعبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية فرنسا جان إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس، ووزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، عن الارتياح لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين.

وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي تقود رفقة المجلس الرئاسي المرحلة الراهنة في ليبيا وصولًا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وقال: «وجودنا في طرابلس يشهد على وحدة الهدف للدول الأوروبية الأكثر التزامًا باستقرار ليبيا»، وأضاف: «اليوم نريد أن نقول إن أوروبا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في مساره نحو السلام».

وأكد دي مايو «الدعم الكامل للسلطات الليبية وعملية الانتقال، وإعادة التوحيد المؤسسي الجارية»، إضافة إلى الاستعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة ودعمها.

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