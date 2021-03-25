المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة «فورا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:53 مساء
من استقبال المنقوش لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، 25 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ضرورة خروج «كل المرتزقة» من الأراضي الليبية، «بشكل فوري»، مشددة على أن «رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية».

وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الخميس: «اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها».

ووصل الوزراء الأوروبيين الثلاثة في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس، حيث كانت المنقوش على رأس مستقبليهم. وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في أقل من أسبوع.

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