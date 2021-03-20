«نتائج مشجعة».. مؤسسة النفط تعلن بدء اختبار أول بئر تطويرية بحقل «إيراون»

أول اختبار بئر تطويرية (E04) بحقل «إيراون» أمس الجمعة. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بدأت اختبار أول بئر تطويرية (E04) بحقل إيراون، أمس الجمعة، بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، دون حرق أية كمية من النفط.

وأوضحت المؤسسة، اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النفط الخام المنتج من حقل إيراون ينقل إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة «أكاكوس»، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن حقل إيراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

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وأشارت المؤسسة إلى أن النتائج المبدئية للبئر مشجعة، إذ من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1.800 برميل يوميًّا، مشيرة إلى أن الاختبار سيستمر على معدلات مختلفة إلى حين الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

أول اختبار بئر تطويرية (E04) بحقل «إيراون» أمس الجمعة. (مؤسسة النفط)

أول اختبار بئر تطويرية (E04) بحقل «إيراون» أمس الجمعة. (مؤسسة النفط)