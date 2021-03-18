صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» بشركة رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 11:59 صباحا
لقاء صنع الله مع رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف، 17 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطى صنع الله مع رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو، الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» التابعين للشركة.

وسيسهم الأمر في زيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للقطاع الخاص، والتنمية المكانية بالمنطقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش الطرفان الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها شركة رأس لانوف لإنجاز أعمال الصيانة ببعض مرافقها، واستكمال وتنفيذ المشاريع.

كما تناولا النشاط العام بالشركة، والتحديات التي تواجهها، والسبل الممكنة لتجاوزها.

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