وفاة فني أشعة هندي في بني وليد نتيجة إصابته بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 12:43 مساء
فني الأشعة التشخيصية «بابو» هندي الجنسية الذي وافته المنية في بني وليد بفيروس كورونا، (إدارة الخدمات الصحية بني وليد).

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، عن وفاة فني أشعة تشخيصية هندي الجنسية متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

ونعت الإدارة في بيان اليوم، فني الأشعة التشخيصية «بابو» هندي الجنسية، الذي توفي مصابا بوباء «كورونا».

237 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد خلال أسبوع

وسُجلت 237 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد فحص 742 عينة، على ما أفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الصحية في بني وليد.

وقال الناطق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس «كورونا» في بني وليد، مطالبًا مواطني المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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